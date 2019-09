Une soixantaine de personnes ont pris part mercredi après-midi de 14H00 à 17H00 à une action de ramassage de déchets autour de la guinguette du parc de Forest. Environ 500 kg de détritus ont été récoltés.

Le début de la législature régionale sera marqué par l'adoption d'un nouveau plan régional de Mobilité pour Bruxelles intitulé "Good Move". Celui-ci dessinera les grandes lignes d'orientation de la mobilité bruxelloise pour la décennie à venir.

Les associations à l'initiative de cette action ont voulu encourager les élus à faire plus de place aux cyclistes dans la ville et à défendre une mobilité plus durable.

"On connaît la congestion dont est victime Bruxelles", souligne Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise au GRACQ. "Donc, je pense qu'il y a des mesures à prendre pour réduire la pression automobile à Bruxelles et également pour faire davantage de place au vélo, qui est un mode de déplacement tout à fait adapté pour Bruxelles".

Les parlementaires ont rejoint l'action en vélo et ont répondu à 10 questions sur la mobilité. Il leur a par exemple été demandé d'estimer la proportion de femmes parmi les personnes qui se déplacent à vélo en Région bruxelloise (35%), le nombre de plaintes pour vol (environ 3.700 par an) ou encore la part des livraisons effectuées à vélo (moins de 0,1%).