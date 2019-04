Des chercheurs ont découvert des bactéries dégradant les hydrocarbures au fond de la fosse des Mariannes, la plus profonde connue actuellement.

Des scientifiques ont fait une découverte surprenante au fond de la fosse des Mariannes, la fosse océanique la plus profonde actuellement connue : des bactéries capables de "manger" les hydrocarbures. Des bactéries similaires ont déjà été utilisées pour faire face aux déversements pétroliers, mais ces nouvelles recherches révèlent que la fosse des Mariannes, située à l'est des Philippines, abrite la plus grande concentration de ces formes de vie, dit The Independent.

...