Des arbres en Antarctique: quand le CO2 était aussi élevé qu'aujourd'hui

Selon des experts, le niveau de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère pourrait mener à des conditions comparables à celles connues il y a trois millions d'années.

Des arbres qui poussent au pôle Sud, un niveau de la mer 20 mètres plus élevé et des températures mondiales 3 à 4°C plus chaudes : c'est ce à quoi les scientifiques sont confrontés lorsqu'ils se penchent sur l'époque où il y avait autant de CO2 dans l'atmosphère qu'aujourd'hui. A l'aide de données sédimentaires et de fossiles de plantes, les chercheurs ont découvert que les températures aux abords du pôle Sud étaient d'environ 20°C plus élevées qu'aujourd'hui à l'époque Pliocène, entre 5,3 et 2,6 millions d'années avant notre ère. Durant le Pliocène, une variété de hêtres et peut-être de conifères poussaient à quelques centaines de km du pôle Sud. Leurs restes ont été mis à jour sous ...