Le gouvernement wallon a lancé jeudi un projet pilote afin d'encourager les propriétaires de forêts, publics comme privés, à régénérer leurs plantations d'une manière plus adaptée aux changements climatiques en cours.

A l'heure actuelle, les forêts wallonnes -qui couvrent un tiers du territoire régional- souffrent déjà du réchauffement. Soixante pc des essences (chêne, hêtre, épicéa, frêne notamment) montrent déjà des signes de faiblesse face à la hausse des températures et des épisodes de sécheresse à répétition. Pour pouvoir préparer la forêt de demain et lui permettre de continuer à se développer mais aussi remplir son rôle économique (production de bois de construction), l'exécutif wallon entend donc aider les propriétaires forestiers.

Un budget de 3 millions d'euros a été dégagé cette année pour ce projet appelé "Forêt résiliente". Il bénéficiera à parité aux propriétaires publics et privés. "Aider la forêt à se régénérer d'une façon mieux adaptée aux défis des changements climatiques est un gage de durabilité écologique et économique de la forêt wallonne, qui constitue aussi un secteur économique important. Faire alliance avec la nature est donc un excellent moyen pour concilier économie et écologie", selon la ministre wallonne de l'Environnement et de la Forêt, Céline Tellier (Ecolo).

