On ne le dira jamais assez, les abeilles sont en danger et avec elles la biodiversité et tout notre garde-manger. Aujourd'hui, Balle de Graines lance une opération gratuite pour aider les abeilles en Europe.

Les balles de graines sont constituées d'argile, de compost et de graines bio de fleurs mellifères. Lancées au bon moment et au bon endroit, elles permettent de donner naissance à des plantes très utiles aux abeilles. Un moyen simple et efficace de végétaliser nos talus, jardins et même balcons. Les balles de graines peuvent également être lancées en pleine nature pratiquement toute l'année.

"Pour démocratiser et banaliser les petits gestes qui feront avancer la planète dans le bon chemin, j'ai décidé de remettre aux gouts du jour cette technique inventée par Masanobu Fukuoka afin de faciliter le semis de petites fleurs un peu partout dans le but de conserver au maximum et aider les populations d'abeilles", explique Mathieu Duboy, fondateur de Balles de graine, sur son site internet.

L'idée est de faire connaitre au plus grand nombre cette technique de semi qui peut être réalisée chez soi très simplement.

© Balles de Graines

L'opération Balle de graines a commencé le 1er juillet et se terminera le 1er septembre 2019. Elle propose aux particuliers qui le souhaitent de recevoir un kit gratuit dans leur boite aux lettres. Celui-ci contient deux Balles de Graines (Mélange mellifère : Sainfoin, Moutarde Blanche, Trèfle Blanc, Lotier corniculé, Phacélie), une notice explicative afin de lancer correctement les balles (ou bien les disposer en pots sur votre balcon), une recette de Balles de Graines à reproduire chez soi, ainsi que quelques astuces et notes pédagogiques sur les Balles de Graines.

Comment recevoir les Balles de graines chez vous ?

"L'opération est valable pour tous les pays européens dont le climat est semblable à celui de la France métropolitaine", nous confirme Mathieu Duboy. Les Belges sont donc également invités à participer, même si l'opération est moins simple que pour les Français. En effet, pour recevoir un kit, il faut envoyer une enveloppe affranchie à :

Balles de Graines,

430 Avenue Denis Papin,

Z.A La Teste de Buch,

33260 La Teste de Buch

France

Si vous êtes en Belgique, vous devez donc trouver un timbre français puisque l'enveloppe doit être affranchie avec un timbre du pays de départ des kits. Mais peut-être connaissez-vous, ou allez-vous cet été en France pour les vacances ? N'oubliez pas d'affranchir suffisamment l'enveloppe de retour pour qu'elle arrive jusqu'en Belgique. Une enveloppe simple pour un envoi standard (moins de 20 grammes) suffit.

"Si toutes ces conditions sont réunies, nous enverrons les Kits partout dans le monde début septembre pour faire découvrir ce que sont les Balles de Graines au plus grand nombre", nous confirme Mathieu Duboy. Les fleurs devraient faire leur apparition 4 à 6 semaines après avoir été lancées.

S'il vous est impossible de trouver des timbres français avant le 31 août, vous pouvez toujours tenter de fabriquer des balles de graines vous-même. Mathieu Duboy partage en effet sa recette gratuitement sur son site internet.