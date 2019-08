L'arrivée de nos ancêtres en Europe, il y a plus de 40.000 ans, coïncide avec la disparition progressive de l'ours des cavernes végétarien.

De nouvelles recherches sur l'ADN suggèrent que nos ancêtres ont chassé l'ours des cavernes végétarien d'Europe, le menant sur la voie de l'extinction. La dernière période glaciaire et la diminution des ressources alimentaires ont définitivement scellé le destin de l'animal.

Les ours des cavernes étaient un type d'ours qui vivait principalement en Asie et en Europe. Ils partagent d'ailleurs un ancêtre commun avec l'ours brun moderne. Ils se nourrissaient essentiellement de végétation, et non de viande. La plupart des fossiles de cette espèce ont été découverts dans des grottes, ce qui suggère donc que l'animal y vivait en grande partie, plutôt que de simplement y passer l'hiver.

Il y a environ 40.000 ans, l'humain anatomiquement moderne se propage en Europe. La population d'ours des cavernes végétariens a alors commencé à décliner, jusqu'à complètement disparaître il y 24.000 ans. Si jusqu'à présent, on ne savait pas précisément ce qui avait mené à la disparition de l'espèce, " notre étude éclaire le destin de cette espèce de mégafaune ", ont écrit les auteurs.

Étude de génomes

Pour leur étude, des chercheurs dirigés par Verena Schuenemann de l'Université de Zurich et Herve Bocherens de l'Université de Tübingen ont analysé 59 génomes mitochondriaux d'os d'ours des cavernes. Ils les ont ensuite comparés à 64 génomes mitochondriaux étudiés auparavant afin de cartographier la vie des ours des cavernes et leur diversité à une époque où de nombreux grands mammifères parcouraient la Terre.

Les résultats montrent que les populations étaient plus diversifiées qu'on ne le pensait et qu'elles sont restées relativement stables jusqu'il y a environ 40.000 ans, notamment durant deux périodes froides et de multiples refroidissements. En sachant que la dernière ère glaciaire a débuté 10.000ansplus tard, cela corrobore donc l'idée que d'autres facteurs, tels que la chasse par l'Homme, aient pu avoir un impact sur l'ours des cavernes.

L'influence de l'Homme, les changements environnementaux, la combinaison de ces deux causes ? L'extinction de l'ours des cavernes végétarien a toujours fait l'objet de nombreux débats et cette nouvelle étude pourrait, peut-être, apporter une réponse un peu plus claire. Elle donne, en tous cas, un aperçu plus approfondi du sujet.