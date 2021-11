Bayani Cardenas, professeur d'hydrologie à l'université d'Austin (Texas) a découvert des "super-coraux" au coeur des Philippines.

D'incroyables coraux prospèrent aux Philippines, à un endroit où l'eau est tellement chargée en CO2 qu'elle devrait tuer dans l'oeuf la moindre tentative de développement biologique. La concentration en gaz carbonique est telle que l'eau pétille littéralement! L'homme à l'origine de la découverte, totalement fortuite, de ces "super-coraux" est un professeur en hydrologie à l'université d'Austin (Texas), Bayani Cardenas. Il a surnommé la zone "Soda Springs" (les sources de soda). En 2019, lorsqu'il s'équipe de bouteilles de plongée, ce n'est pas pour aller étudier les coraux. Le Texan d'origine philippine est un géoscientifique, pas un biologiste. Il veut aller sonder la qualité de l'eau. Pour ce faire, l'hydrologue s'enfonce à plus de soixante mètres de profondeur, dans le passage de la Isla Verde, un détroit séparant la mer de Chine de la mer de Sibuyan et un spot très apprécié des amateurs de plongée. Là-bas, surprise! Cardenas tombe nez à nez avec un massif luxuriant, coloré, si vibrant de vitalité qu'il en reste ébahi: ces animaux - les coraux sont des colonies de millions d'animaux minuscules, appartenant à l'embranchement des cnidaires, comme les méduses - ne devraient pas exister! Il fait donc appel aux lumières d'autres chercheurs. Leur conclusion: alors que le réchauffement climatique met en péril la survie de 75% des récifs coralliens de notre planète, qui sont de fabuleux réservoirs de faune et de flore, la découverte de ces supercoraux met en lumière le fait que la vie arrive à s'adapter à des conditions extrêmes. Et que tout n'est peut-être pas perdu, malgré le spectre de la pollution, de la surpêche et du stress environnemental lié au tourisme.