Marinelands, balade à dos d'éléphant, selfie avec les singes... Le tourisme animalier est un marché particulièrement lucratif. Or, certaines expériences cachent bien souvent des pratiques abusives.

Tous les enfants rêvent de partir à l'aventure pour apercevoir des animaux sauvages. Et quand voyager à l'autre bout de la planète n'est pas possible, se rendre au zoo reste une des activités favorites des plus petits. Beaucoup envient les soigneurs, qui ont "la chance" de s'approcher des éléphants pour leur faire prendre un bain. Aujourd'hui, le tourisme animalier a la cote. En témoignent les nombreuses photos qui tapissent les réseaux sociaux. Selon l'ONG World Animal Protection (WAP), ce tourisme représente un marché global de quelque 225 millions d'euros. Bref, une source de revenus non négligeable pour les pays en voie de développement.

