Climat: la Belgique s'est fixée des objectifs chiffrés, assure Marghem

La ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem (MR), a contesté mardi l'information selon laquelle la Belgique a introduit auprès de la Commission européenne une stratégie climatique pour 2050 non chiffrée. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 85 à 87% est prévue dans les secteurs non ETS, comme le transport, le bâtiment, les déchets et l'agriculture.

© Belga