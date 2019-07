Les vagues de chaleur intenses qui ont touché l'Inde devraient s'accroître au cours des prochaines années. Un phénomène qui pose question en termes d'habitabilité et de survie, et qui pourrait s'étendre à d'autres régions de la planète.

Des vagues de chaleur extrêmes ont tué plus de 100 personnes en Inde récemment. Ces dernières années, ces canicules sont devenues plus intenses, plus fréquentes et plus longues. Un phénomène qui devrait s'aggraver dans les années à venir, rendant certaines parties du pays trop chaudes pour être habitables. L'an dernier, il y a eu 484 vagues de chaleur officielles en Inde, contre 21 en 2010.

...