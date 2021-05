L'application carbo permet de traduire nos actions en poids CO2.

Peut-on lire notre empreinte carbone dans nos extraits de compte? L'appli Carbo s'y emploie en décortiquant nos achats pour en déduire nos émissions de CO2. Simon Létourneau, cofondateur de la start-up, détaille le concept: "On souhaite permettre de prendre conscience de son empreinte carbone pour ensuite passer à l'action. Or, on s'est rendu compte qu'elle était difficile à calculer. Il fallait remplir de longs formulaires en ligne et, si l'on voulait connaître l'effet de certains changements de consommation, il fallait à nouveau remplir ces formulaires." La solution: une application Web qui propose un questionnaire simple, mais aussi et surtout un innovant mode dynamique qui se connecte de manière sécurisée (via Bridge, de Bankin') à nos données bancaires. Vous avez fait le plein récemment? Carbo traduit cette ligne de vos extraits de compte en poids de CO2. "C'est l'un des achats les plus faciles à analyser car le prix de l'essence est à peu près le même sur tout le territoire. Donc, en fonction du montant, on connaît de manière assez précise le volume de carburant que vous allez utiliser et, par conséquent, le CO2 qui sera émis." Un montant associé à des achats dans un supermarché sera plus difficile à traiter mais, même là, l'algorithme est capable de proposer une estimation d'empreinte carbone. "Grâce à des données statistiques, on sait par exemple que j'ai 35 ans, je suis urbain, je suis un homme, etc. donc mon panier moyen aura plutôt tel contenu. Cela peut être affiné avec du déclaratif: si je dis que je privilégie le bio ou les circuits courts, on ajoutera un coefficient. L'estimation est précise à 80%." Cette évaluation de nos émissions est destinée à inciter au changement, en étant associée à des astuces pour réduire son empreinte carbone, un suivi de nos progrès, à des récompenses comme des badges ou encore à la possibilité de se comparer à Greta Thunberg ou à nos amis. "Dans les années 2000, les calories sont passées dans le langage courant ; avec Carbo, on entend avancer dans la même direction pour l'empreinte CO2, afin de guider des choix de consommation. Si, ce soir, vous hésitez entre un hamburger de boeuf et un burger végétarien, je ne sais pas si vous en connaissez la différence en matière d'impact sur l'environnement, mais c'est quelque chose dont le consommateur devra à un moment tenir compte." Envie de tester? Carbo développe des forfaits payants pour les entreprises, mais l'accès est gratuit pour les particuliers.