La Belgique, avec la Slovaquie, est le seul pays de l'UE en bonne voie d'atteindre l'objectif européen de réduction de la pollution atmosphérique d'ici 2030, ressort-il d'un rapport de l'Agence européenne de l'environnement (EEA), qui regroupe des organisations environnementales européennes.

La EEA qualifie de "scandale" que tant d'États membres échouent dans leurs efforts pour se conformer aux plafonds d'émission nationaux.

La pollution atmosphérique cause environ 400.000 décès prématurés chaque année dans l'UE. C'est pourquoi une directive européenne sur les plafonds nationaux d'émission (NEC) a été introduite, qui vise à réduire de moitié l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé publique d'ici 2030. Par exemple, les États membres doivent réduire les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxyde d'azote (NOx), de composés organiques volatils autre que le méthane (COVNM), l'ammoniac (NH3) et les poussières fines.

Les membres de l'UE auraient dû annoncer le 1er avril 2019 comment ils souhaitaient atteindre ces objectifs. Mais seuls huit pays, dont la Belgique, ont terminé à temps. Plus d'un an et demi plus tard, la Grèce, le Luxembourg et la Roumanie n'ont toujours pas soumis leurs programmes, regrette la EEA. L'Italie n'a soumis qu'un projet.

De plus, selon l'Agence, seules la Belgique et la Slovaquie sont en bonne voie d'atteindre les objectifs pour la prochaine décennie. En fait, la Belgique est le seul pays qui semble en voie de remplir ses obligations après 2030.

"Avec notre santé et notre environnement en jeu, c'est un scandale que tous les États membres -sauf deux- ne respectent pas leurs engagements en matière de réduction de la pollution atmosphérique", a déclaré Margherita Tolotto de la EEA dans un communiqué de presse. "Nous appelons la Commission européenne à ouvrir des procédures d'infraction contre tous les États membres qui n'ont pas soumis de programme crédible."

La EEA qualifie de "scandale" que tant d'États membres échouent dans leurs efforts pour se conformer aux plafonds d'émission nationaux.La pollution atmosphérique cause environ 400.000 décès prématurés chaque année dans l'UE. C'est pourquoi une directive européenne sur les plafonds nationaux d'émission (NEC) a été introduite, qui vise à réduire de moitié l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé publique d'ici 2030. Par exemple, les États membres doivent réduire les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxyde d'azote (NOx), de composés organiques volatils autre que le méthane (COVNM), l'ammoniac (NH3) et les poussières fines. Les membres de l'UE auraient dû annoncer le 1er avril 2019 comment ils souhaitaient atteindre ces objectifs. Mais seuls huit pays, dont la Belgique, ont terminé à temps. Plus d'un an et demi plus tard, la Grèce, le Luxembourg et la Roumanie n'ont toujours pas soumis leurs programmes, regrette la EEA. L'Italie n'a soumis qu'un projet. De plus, selon l'Agence, seules la Belgique et la Slovaquie sont en bonne voie d'atteindre les objectifs pour la prochaine décennie. En fait, la Belgique est le seul pays qui semble en voie de remplir ses obligations après 2030. "Avec notre santé et notre environnement en jeu, c'est un scandale que tous les États membres -sauf deux- ne respectent pas leurs engagements en matière de réduction de la pollution atmosphérique", a déclaré Margherita Tolotto de la EEA dans un communiqué de presse. "Nous appelons la Commission européenne à ouvrir des procédures d'infraction contre tous les États membres qui n'ont pas soumis de programme crédible."