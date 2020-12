Noël arrive à grands pas et bientôt il sera temps de penser à acheter un sapin de Noël. Mais lequel choisir lorsqu'on veut profiter des fêtes sans alourdir son empreinte écologique ? Voici quelques conseils.

Un sapin artificiel ?

De par sa longévité, on pourrait croire que choisir un sapin artificiel est plus écologique que de couper un sapin naturel qui aura une durée de vie de quelques semaines. Pourtant, il n'en est rien. Les sapins artificiels ont une empreinte carbone bien plus élevée que les naturels, et ce, même s'ils sont utilisés pendant plusieurs années. En effet, le sapin artificiel est souvent composé de plastique et d'aluminium, qui sont non biodégradables. La fabrication du sapin occasionne de la pollution, ainsi que son transport puisqu'ils sont pratiquement tous fabriqués en Asie, selon Ecoconso.Pour amortir son empreinte carbone par rapport à un sapin naturel, il faudrait l'utiliser entre 5 et 20 minimum. Or, en moyenne, il n'est conservé que 6 ans, selon l'Agence française de l'Environnement et la Maîtrise de l'Énergie (ADEME). Le sapin naturel, s'il est biodégradable, n'est pas non plus sans conséquence pour l'environnement. En Belgique, des milliers d'hectares de terre sont utilisés en Ardenne et en Famenne pour cultiver des sapins de Noël. Vous devriez donc, sans trop de difficulté, pouvoir en acheter un qui aura grandi en Wallonie. Ce qui est positif, puisqu'il n'aura parcouru que quelques dizaines de kilomètres avant d'arriver dans votre salon.Cependant, la culture du sapin n'est pas toujours respectueuse de l'environnement. Elle est d'ailleurs souvent intensive et très gourmande en pesticides et fertilisants dans un souci de rentabilité. Suivant les espèces, un sapin a besoin de 5 à 10 ans avant d'atteindre sa taille de vente. L'avantage de cette production en Belgique est qu'elle permet de valoriser des terres de moins bonne qualité au sol acide dont le rendement serait trop faible pour d'autres cultures.Si vous choisissez un sapin naturel, veillez donc à ce qu'il soit wallon (listes des pépinières qui en proposent ), non floqué (coloré ou aspergé de neige artificielle) et préférez un sapin coupé qu'un sapin en motte. En effet, même avec une motte, un sapin qui a séjourné dans votre salon durant un mois s'adaptera mal à une plantation extérieure. De plus, la motte peut provenir de sapinières dont le sol s'appauvrit au fur et à mesure que les arbres sont emportés. L'avantage du sapin naturel est qu'il est biodégradable et peut être recyclé. Les sapins sont considérés comme un déchet vert et la plupart des communes organisent une collecte après les fêtes. Les sapins collectés sont recyclés en compost ou broyés pour être réutilisés. Depuis quelques années, les loisirs créatifs ont de plus en plus de succès. Noël est peut-être l'occasion d'exprimer son talent en créant une décoration originale à base de matériaux réutilisés ou ramassés dans la nature. Cela ne coûte pratiquement rien et pour le coup, c'est écologique puisqu'il s'agit de n'utiliser que des objets de récupération. Il existe de nombreux exemples pour s'inspirer sur internet.De nombreux artisans et des grandes chaines se mettent également à fabriquer des sapins alternatifs en bois. Pour consommer le moins d'énergie possible, privilégiez les guirlandes lumineuses LED qui sont beaucoup plus économiques.Et pour éviter d'acheter des décorations industrielles, pourquoi ne pas les fabriquer vous-même? Cela pourrait faire une belle activité de vacances pour les enfants, qui seront fiers d'avoir participé à la décoration du sapin familial. Vous pouvez par exemple faire des guirlandes d'agrumes séchées, des boules en laine ou même des angelots fabriqués avec des pâtes. Les possibilités sont infinies et l'internet regorge de bonnes idées de tutoriels explicatifs.