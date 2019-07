L'océan Atlantique connaît un nouveau phénomène saisonnier : une immense " ceinture " d'algues flottantes. On serait face à la plus grande prolifération d'algues marines jamais enregistrée. L'ensemble ressemble à un pont végétal de 8 850 kilomètres entre l'Amérique et l'Afrique.

Depuis plusieurs années, les stations balnéaires du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes sont confrontées à une nouvelle menace : les sargasses. Des algues qui une fois sur les plages dégagent un parfum nauséabond d'oeuf pourri. En séchant, elles libèrent de l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac qui peuvent provoquer maux de tête, nausées et vomissements. Les conséquences économiques sont tout aussi désastreuses pour les stations balnéaires touchées puisque cela fait fuir les touristes et paralyse les ports, privant certaines îles et zones côtières de tout approvisionnement. Loin d'être un phénomène ponctuel, la prolifération de ces algues est en réalité le point culminant d'un phénomène qui dure depuis des années, selon la revue Science. Et bien que les macroalgues comme les sargasses se développent mieux dans l'eau de mer plus chaude, le réchauffement climatique n'en est pas la cause principale.

...