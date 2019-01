A combien s'élèvera la facture de la transition écologique?

"Les objectifs climatiques ne peuvent pas être atteints en roulant un peu plus à vélo et en utilisant moins la voiture", déclarait Mark Elchardus (VUB), professeur émérite en sociologie, le week-end dernier dans le quotidien flamand De Morgen. "C'est une révolution : moins de libre marché, plus d'intervention du gouvernement, une réglementation plus stricte, des impôts plus lourds pour tous".

...