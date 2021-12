Le géant pharmaceutique a confirmé que sa pilule réduisait d'environ 90% les hospitalisations et décès.

Pfizer a confirmé mardi que sa pilule anti-Covid réduisait de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque lorsque prise dans les premiers jours après l'apparition des symptômes, selon les essais cliniques.Ces résultats s'appuient sur la totalité des participants aux essais, soit plus de 2.200 personnes, et confirment ce qui avait été annoncé début novembre à partir de résultats préliminaires. Pfizer a également annoncé que son traitement devrait rester efficace contre Omicron.