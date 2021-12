Ces derniers temps, les conditions d'entrée dans les pays étrangers ont beaucoup bougé, notamment à cause du variant Omicron qui a fait son apparition. Petit tour non exhaustif des différentes règles pour passer des vacances d'hiver dans des pays étrangers.

Voici les dernières informations sur les mesures par pays:

France

La France reste encore un des pays où les vacances sont les plus faciles à passer niveau documents Covid pour les Belges. Il n'y a pas encore de test imposé pour les personnes vaccinées: "Si le voyageur est vacciné : preuve de vaccination et une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection à la COVID-19 et de contact avec un cas confirmé de COVID-19. Si le voyageur (âgé de 12 ans ou plus) n'est pas vacciné : test PCR ou test antigénique négatif de moins de 24 heures avant le départ et une déclaration sur l'honneur attestant d'une absence de symptômes d'infection à la COVID-19 et de contact avec un cas confirmé de COVID-19."

Au niveau du pass sanitaire, il faut également rester attentif, car les règles ont changé récemment: "À partir du 15 décembre 2021, les règles relatives au "pass sanitaire" évoluent pour les seules personnes de 65 ans et plus, et les personnes vaccinées avec du Janssen : Les personnes âgées de 65 ans et plus devront avoir reçu leur dose de rappel entre 5 et 7 mois après la complétude de leur schéma de primo-vaccination. Et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen, quel que soit leur âge, devront avoir reçu leur dose de rappel entre 1 et 2 mois après l'injection de leur monodose."

Toutes les infos ici.

Allemagne

Pour entrer en Allemagne, il faut avoir une "guérison depuis au moins 28 jours et au maximum 6 mois. Ou une vaccination entière, dernière dose administrée depuis au moins 14 jours avec un vaccin reconnu par l'Allemagne. Ou une infection guérie plus une dose de vaccination sont également suffisantes. Ou un test PCR doit être effectué moins de 72 heures avant l'entrée en Allemagne, un test antigénique moins de 48 heures."

Mais la Belgique fait partie des zones à haut risque, il y a donc une contrainte supplémentaire pour les personnes non vaccinées, notamment une quarantaine. "Toute personne voyageant vers l'Allemagne depuis une zone à haut risque doit immédiatement entrer en quarantaine en Allemagne pour une durée de 10 jours." Cette règle ne s'applique pas aux personnes vaccinées et a plusieurs exceptions dans le cadre des vacances "La quarantaine pour les personnes non vaccinées ou non guéries peut être terminée au plus tôt après cinq jours et au travers d'un deuxième test négatif. Et les enfants en dessous de 12 ans doivent donc aussi entrer en quarantaine, même s'ils n'ont pas encore pu être vaccinés. Chez eux, la quarantaine se termine automatiquement après 5 jours."

Toutes les infos ici.

Suisse

La Suisse n'avait pas pris de mesures contraignantes pour conserver sa saison touristique hivernale, mais face à l'arrivée du variant Omicron, elle a dû resserrer la vis. La grande nouveauté est qu'il faut faire plusieurs tests pour se rendre en vacances sur le territoire et ceux-ci s'appliquent également aux personnes vaccinées ou guéries: "À l'embarquement : toute personne dès 16 ans souhaitant arriver en Suisse par avion ou bus doit présenter un test PCR négatif (ne remontant pas à plus de 72 h) ou un test rapide antigénique (ne remontant pas à plus de 24 h) avant d'embarquer. Si vous ne pouvez pas présenter un tel test, l'accès à l'avion ou au bus vous sera refusé. N.B. : pour les personnes en provenance d'un pays où circule un variant préoccupant, l'obligation de test avant d'embarquer s'applique dès l'âge de 6 ans."

Pour ceux qui s'y rendent en voiture par exemple, il faudra se plier à ces règles: "Lors de l'entrée en Suisse : toute personne dès 16 ans entrant sur le territoire doit présenter un test PCR négatif (ne remontant pas à plus de 72 h) ou un test rapide antigénique (ne remontant à plus de 24 h). Les personnes qui ne peuvent pas présenter un test valide doivent se faire tester immédiatement après leur entrée en Suisse (test PCR ou test rapide antigénique)."

Et pour les non-vaccinés, il y a des restrictions supplémentaires: "Après l'arrivée : si vous n'êtes ni vacciné, ni guéri, vous devez effectuer un deuxième test, PCR ou antigénique, entre le quatrième et le septième jour après l'arrivée en Suisse. Cette règle s'applique aux personnes dès 16 ans. Pour les personnes entrant dans le pays et repartant avant le 7e jour (et restant 6 nuits), un autre test PCR ou un test rapide antigénique n'est pas obligatoire, mais recommandé. Le résultat du test ainsi que le numéro du formulaire d'entrée ou une copie de la carte de contact doivent être communiqués au canton."

Toutes les infos ici.

Pays-Bas

Le pays est entré en confinement strict depuis le 19 décembre et le restera jusqu'au 14 janvier 2022: les magasins non essentiels sont fermés tout comme les lieux culturels et les restaurants (entre autres). Mais il n'est évidemment pas interdit de se rendre sur le territoire des Pays-Bas: "Tous les voyageurs à partir de 12 ans qui se rendent aux Pays-Bas depuis un pays à risque (dont la Belgique) sont tenus de présenter un certificat COVID. Les voyageurs en provenance de la Belgique (code couleur jaune selon la classification néerlandaise) sont exemptés de quarantaine lorsqu'ils entrent sur le territoire néerlandais." Et si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez toujours faire "un test PCR/NAAT négatif de maximum 48 heures, ou un test antigénique négatif de maximum 24 heures."

Toutes les infos ici.

Luxembourg

Le pays le plus libre d'accès de cette liste est sans conteste le Luxembourg: aucune restriction n'est d'application pour entrer dans le pays "Les citoyens UE peuvent entrer au Luxembourg sans restrictions."

Toutes les infos ici.

Grèce

Pour voyager en Grèce, il y aussi du changement au niveau des tests covid."Tous les voyageurs grecs et étrangers, vaccinés et non vaccinés - de plus de 5 ans, doivent pouvoir présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'embarquement, ou alternativement un rapid test de moins de 24 heures. Par ailleurs, depuis le vendredi 24 décembre 2021 et jusqu'au 3 janvier 2022 (sous réserve de reconduction), les autorités sanitaires recommandent à tous les voyageurs en provenance de l'étranger de réaliser des tests de dépistage le 2ème puis le 4ème jour après leur arrivée sur le territoire hellénique (rapid test)."

La présentation d'un PLF, que le pays a mis en place depuis longtemps, est toujours d'application.

Toutes les infos ici.

Italie

Pour l'Italie, la présentation d'un document PLF est également demandée. Du côté des tests, il faut également en réaliser un si vous êtes vacciné: "Résultat négatif d'un test : du 16 décembre 2021 au 31 janvier 2022, les personnes en possession d'un certificat COVID numérique de vaccination/guérison doivent également présenter le résultat négatif d'un test antigénique (effectué dans les 24 heures précédant l'arrivée en Italie) ou PCR (effectué dans les 48 heures précédant l'arrivée en Italie). Lors de votre arrivée en Italie, si vous n'êtes pas en possession d'un résultat négatif en cours de validité, vous devrez rester en isolement pendant une période de 5 jours (même si vous êtes en possession du certificat COVID numérique de vaccination/guérison)."

Toutes les infos ici.

*Toutes ces mesures valent pour un voyage dans le cadre de vacances. Il existe des exceptions pour les travailleurs transfrontaliers, ceux qui transitent par tel ou tel pays ou encore si de la famille habite dans le pays étranger.

Ariane Kandilaptis

