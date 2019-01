Zakia Khattabi et Alain Maron têtes de liste bruxelloises d'Ecolo aux élections de mai prochain

"Deux listes, mais un seul combat: faire Bruxelles avec tous les Bruxellois. Deux séquences électorales (octobre 2018 et mai 2019), mais un seul enjeu: nous engager structurellement dans la voie de la transition écologique et solidaire", indique le duo dans un communiqué.

Ecolo et Groen entendent faire de la Région bruxelloise un exemple à l'échelle européenne. Pour les Verts, il s'agit aussi de "sortir Bruxelles du corset institutionnel qui l'étouffe" alors que la capitale est une "ville cosmopolite, jeune et dynamique."

Zakia Khattabi et Alain Maron appellent d'ailleurs à la mobilisation de la nouvelle génération pour faire évoluer la Région: "Bruxelles est notre héritage. Nous voulons être reconnus dans la diversité de nos identités, loin d'une appartenance communautaire exclusive dans le cadre d'un clivage francophones-néerlandophones. Nos institutions doivent être revisitées, à partir de cette réalité et avec des objectifs de solidarités internes et externes, de transparence, de subsidiarité, de lisibilité et d'implication des habitantes et habitants de tous les quartiers", détaillent-ils.

Gilles Vanden Burre, actuel député fédéral, se place deuxième sur la liste à la Chambre, tandis que la cheffe de groupe à la Fédération Wallonie Bruxelles, Barbara Trachte, se positionne quant à elle deuxième sur la liste régionale