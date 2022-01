Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral dans la lutte contre le Covid-19, répondra aux questions des lecteurs du Vif.be le lundi 24 janvier. Dès maintenant, vous pouvez poser vos interrogations dans le formulaire ci-dessous.

Quel futur dans la lutte contre le Covid-19 en Belgique, et à travers le monde? Quelle suite pour la vaccination? Comment envisager les mesures sanitaires sur le long terme? Ce lundi 24 janvier, le virologue et porte-parole interfédéral Covid, Yves Van Laethem, a accepté de répondre aux questions des lecteurs du Vif.be.Avant cette date, vous pouvez lui adresser vos interrogations, via le formulaire ci-dessous. Les questions sont collectées jusqu'au mercredi 19 janvier. Les réponses seront publiées le 24 janvier sur levif.be.

Veuillez, s'il-vous-plaît, respecter les codes de politesse qui s'imposent.

