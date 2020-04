Sérieux débat en conseil éditorial de Wilfried, le 27 février dernier. Objet : interview ou pas interview de Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, dans le numéro de ce 23 avril consacré "aux pages violentes de l'histoire de la Belgique" ?

Briser ou non le cordon sanitaire médiatique antiextrême droite, en vigueur en Belgique francophone ? Verdict : go ! Arguments : parmi les violences abordées dans le dossier de couverture, il y a celles de l'extrême droite ; l'interview sera balisée par l'édito, une chronique sur les raisons d'être du cordon sanitaire et un entretien avec deux de ses partisans historiques ; on ne peut " pas laisser le Belang infuser ses idées sans les débattre droit dans les yeux " ; l'entretien aura une portée documentaire : la stratégie du VB, son fonctionnement, la personnalité de son leader, comme font les historiens de leurs entretiens avec d'anciens SS ; on ne starifiera pas TVG à travers les photos qui accompagneront l'interview... Résultat : l'interview du boss du Belang, effectuée en néerlandais par le rédacteur en chef, François Brabant, fait six pages. Celle des partisans du cordon sanitaire, sept. L'édito et la chronique expliquent pourquoi cet entretien. Qui est précédé d'une longue introduction décrivant les lieux, l'entourage de TVG et son parcours. Puis c'est le questions/réponses, ni agressif ni complaisant. Clinique. Van Grieken y annonce entre autres que " notre horizon, c'est 2024 " où " nous devrons être en mesure d'exercer le pouvoir " au nord du pays ; qu'" on arrive à la fin de la partie. La négociation finale ", celle qui doit mener à l'indépendance en Flandre ; et que " l'étape suivante, en 2024, ce sera de casser le cordon sanitaire " (politique) puisque " nous avons réussi à briser le cordon social. Et si on a brisé le cordon social, on va forcément briser le cordon médiatique. " C'est fait depuis longtemps côté flamand. Ce l'est désormais aussi côté francophone. De quoi rallumer les débats dans les rédactions. Et garantir lustre ou infamie à Wilfried ?