Le Covid Safe Ticket en Wallonie, le dépistage en pharmacie, les pneus hiver en France et la suppression de WhatsApp sur certains smartphones, voici tout ce qui change à partir du 1er novembre.

Le Covid Safe Ticket s'appliquera en Wallonie dès ce 1er novembre

Le gouvernement wallon a décidé d'étendre le recours au Covid Safe Ticket (CST) à toute la Wallonie à compter du 1er novembre prochain, et ce jusqu'au 15 janvier prochain. Ce pass sanitaire sera d'application dans les dancings et discothèques, dans les bars, cafés et restaurants, à l'intérieur des centres sportifs, dans les salles de fitness ainsi que lors des foires commerciales et congrès comptant plus de 50 personnes en intérieur (et plus de 200 en extérieur). Il sera aussi requis dans les salles de fêtes et de spectacles, pour les visiteurs des hôpitaux et des maisons de repos, ainsi que tout événement de masse rassemblant plus de 50 personnes en intérieur (ou plus de 200 en extérieur).

Ce laissez-passer ne sera en revanche pas d'application dans les transports publics, dans les services publics, les écoles, les magasins et centres commerciaux, sur le lieu de travail ou lors de manifestations autorisées par les autorités locales. Le CST atteste soit de la vaccination complète de son porteur, de la détention soit d'un test PCR négatif de moins de 48 heures soit d'un test antigénique négatif réalisé dans les 24 heures, ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de 180 jours au maximum. L'instrument s'appliquera à toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus et dès 12 ans pour celles qui veulent rendre visite à des personnes hospitalisées, ou vivant dans des maisons de repos et des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables. Il sera également requis dès l'âge de 12 ans pour les personnes qui assistent à des évènements de masse.

Les pharmacies participent désormais au dépistage des personnes avec des symptômes Covid

À partir du 1er novembre, toute personne qui présente des symptômes du coronavirus depuis moins de six jours pourra réaliser un test antigénique rapide en pharmacie. Les officines vont ainsi jouer un rôle supplémentaire dans la lutte contre le Covid-19, même si toutes les pharmacies ne proposeront pas ce service, indique l'Association pharmaceutique belge (APB).

Les pharmacies réalisent déjà des tests antigéniques rapides pour les personnes souhaitant voyager ou se rendre à un événement de masse. Dès le 1er novembre, elles vont également dépister les personnes présentant des symptômes du SARS-Cov-2 à l'aide de tests antigéniques rapides. Les résultats de tels tests sont connus dans les 15 à 30 minutes. Entièrement pris en charge par l'Inami, ces tests ne donneront toutefois pas lieu à la délivrance d'un Covid Safe Ticket. Il s'agit en fait d'une décision des autorités sanitaires visant à soulager la charge de travail des médecins généralistes, qui sont déjà fort sollicités. Alors que les maladies d'automne sont de retour, ces derniers craignent en effet de devoir faire passer un test à quiconque présente des symptômes du Covid-19.

D'après un sondage de l'APB, 76% des quelque 2.500 pharmacies qui proposent déjà des tests antigéniques à la population viendront prêter main fortes aux médecins et aux centres de dépistage.

Les chaînes ou les pneus hiver obligatoires en zones montagneuses en France

Tous les véhicules devront être équipés de pneus neige, quatre saisons ou détenir des chaînes du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 dans de nombreuses communes de montagne en France, a précisé le gouvernement français sur son site internet. Au total, 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) sont concernés. L'obligation concernera les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars. Une nouvelle signalisation sera progressivement implantée. Elle indiquera les entrées et les sorties de zones de montagne où l'obligation d'équipements hivernaux s'applique.

En cas d'infraction, les automobilistes pourront écoper d'une amende de 135 euros et d'une immobilisation du véhicule.

WhatsApp ne sera plus utilisable sur toute une série de smartphones

Dès le 1er novembre, tous les utilisateurs d'un smartphone tournant avec un système d'exploitation plus ancien que Android 4.1, iOS 10 ou KaiOS 2.5.1. se retrouveront dans l'impossibilité d'utiliser WhatsApp.

À cette date, l'application de messagerie bénéficiera d'une mise à jour importante qui permettra de transférer ses données WhatsApp (messages, appels, etc.) d'un appareil Apple, vers un Samsung. Cette option sera ensuite étendue à d'autres appareils fonctionnant sous Android. Les utilisateurs de smartphones trop anciens seront dans l'incapacité de faire cette mise à jour et n'auront d'autre choix que de basculer vers une autre application de messagerie, comme Signal ou Telegram, ou de changer de téléphone s'ils désirent continuer à utiliser WhatsApp. Au total 43 modèles de smartphone sont concernés chez Samsung, Apple, Huawei, LG, ZTE, Sony et quelques autres.

