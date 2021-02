Le beau temps est de retour. Pour le dernier week-end des vacances de Carnaval, nombreux sont ceux qui souhaitent se rendre à la mer ou faire un barbecue dans leur jardin. Le point sur les mesures Covid qui, malgré le soleil, sont toujours bel et bien d'application.

Un week-end printanier s'annonce, avec un temps ensoleillé et des températures particulièrement douces, jusqu'à 16 degrés samedi et jusqu'à 17 degrés dimanche à certains endroits.La Côte se prépare à un week-end de forte affluence. Plusieurs cités balnéaires vont déployer des stewards et policiers supplémentaires pour éviter une fréquentation trop importante en cette période coronavirus. A Ostende, des stewards sensibiliseront et gèreront le public. La police d'Ostende suivra aussi la situation par caméras et interviendra si nécessaire. S'il y a trop de monde au même endroit, certaines rues pourront être fermés. Knokke-Heist va aussi déployer des policiers et stewards supplémentaires. Le premier échevin Piet De Groote conseille de consulter le baromètre d'affluence. Blankenberge pourrait de son côté fermer certaines rues principales si nécessaire.Si le beau temps est de retour, les mesures de lutte contre la propagation du Covid sont toujours bien d'application. Voici quelques conseils pour en profiter pleinement en toute sécurité. Des barbecues ? Oui, mais vous ne pouvez pas inviter plus de 4 personnes, à l'extérieur. Gardez toujours une distance de 1,5 mètre. Toute personne qui n'est pas dans votre bulle n'est pas autorisée à entrer chez vous, même pas pour aller aux toilettes. Ils peuvent par ailleurs se rendre au jardin que via l'extérieur. Une promenade ? Oui, avec distanciation sociale et port du masque, surtout quand il est obligatoire. Si vous vous rendez au parc, vous pouvez prendre un petit apéro, toujours avec distance de 1,5m. Il n'est en revanche pas possible de grignoter dans le même plat. Vous pouvez également organiser une balade à vélo, toujours en respectant la distance.