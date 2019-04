L'idée d'une nouvelle fusion des communes séduit les réformateurs du Brabant wallon, à commencer par le bourgmestre de Braine-l'Alleud, Vincent Scourneau. De là à dire que ce sera avec Waterloo, comme divers projets le prévoyaient dans le passé, il y a une marge. Depuis toujours, les deux voisines se défient... Autour d'un certain champ de bataille, notamment.

On l'a oublié, mais jusqu'en 1796, Waterloo était un hameau de la commune de Braine-l'Alleud. Durant la Révolution française, les hameaux de Mont-Saint-Jean, Roussart et Waterloo vont alors former une nouvelle commune sous le nom de Waterloo. " C'est là que les problèmes commencent, avec cette guéguerre stupide entre les deux communes ", résume Yves Vander Cruysen, historien et échevin (MR) de la culture de Waterloo. " A l'époque, Waterloo apportait assez bien d'argent à Braine-l'Alleud grâce aux droits de passage sur la chaussée de Bruxelles. Cela a suscité pas mal de polémiques, à tel point qu'il a fallu presque trente ans pour régler le litige entre les deux entités. "

