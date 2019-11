Vous êtes salarié : votre pension complémentaire

Les employeurs peuvent constituer une pension extralégale au bénéfice de leurs salariés dans le cadre de ce qu'on appelle le deuxième pilier. Dans certaines conditions, les autorités soutiennent ces initiatives par le biais de stimulants fiscaux. Les possibilités comprennent le plan de pension organisé par l'entreprise ou au niveau sectoriel (et géré via une assurance-groupe ou un fonds de pension), et l'engagement individuel de pension (EIP).

6.1 Engagement individuel de pension vs plan de pension collectif Avec un plan de pension, appelé officiellement un engagement collectif de pension, un employeur octroie à (une partie de) ses salariés des avantages extralégaux, dont le plus important est une pension complémentaire lors de la mise à la retraite. Généralement, le plan de pension est organisé au niveau de l'entreprise et est géré en Belgique par le biais d'une assurance-groupe (dans quelque 75 % des cas) ou d'un fonds de pension (environ 25 %). L'assurance-groupe est aussi utilisée par les indépendants qui possèdent une société (voir chapitre 7).

