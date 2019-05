Vous détestez DéFI ? Voici comment lui nuire le plus efficacement possible le 26 mai

Nicolas De Decker Journaliste

C'était so 2017, dans le double pas d'Emmanuel Macron, tout juste élu, et du " coup " de Benoît Lutgen tout juste raté. Olivier Maingain et sa formation, portés par d'excellents sondages, se voyaient en alternative libérale-sociale, en nouveau pivot francophone pile au centre du jeu politique francophone.