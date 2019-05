Votez femmes... pour en finir avec la politique de papa

Mélanie Geelkens Journaliste

Parce qu'elles représentent 51 % de la population. Parce qu'elles restent minoritaires en politique. Parce que les mesures pour faire progresser leur présence atteignent leurs limites. Parce que si on laisse faire les partis, plutôt machos, on peut toujours attendre. Parce que les assemblées doivent être le miroir de la société. Parce que des modèles sont nécessaires. Parce que la parité améliore la démocratie. Et qu'elle en a bien besoin !

© BELGAIMAGE