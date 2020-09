La refonte du nom des socialistes flamands donne des idées qui font rire: le CD&V en "Ancienne Belgique" ou Ecolo en "forêt nationale". Il suscite aussi la réflexion sur le socialisme et le paysage politique.

Le changement de nom du parti socialiste flamand suscite humour et débat de fond. Le SP.A du préformateur Conner Rousseau deviendra Vooruit en décembre. L'annonce tombe à un curieux moment, en pleine construction de la Vivaldi et alors que Joachim Coens (CD&V) a proposé de la renommer... Avanti (équivalent de Vooruit en italien, En avant).

Le changement de nom du parti socialiste flamand suscite humour et débat de fond. Le SP.A du préformateur Conner Rousseau deviendra Vooruit en décembre. L'annonce tombe à un curieux moment, en pleine construction de la Vivaldi et alors que Joachim Coens (CD&V) a proposé de la renommer... Avanti (équivalent de Vooruit en italien, En avant). Cette refonte du SP.A s'inscrit dans le prolongement d'une réflexion de fond menée par le jeune loup de la politique flamande, qui veut rénover son parti de fond en comble et recueille d'ailleurs les premiers fruits dans les sondages. Vooruit, ce n'est pas un nom tombé du ciel : il s'inspire de l'histoire du parti. Le local historique de la coopérative à Gand s'appelait de la sorte. Ce magnifique lieu est devenu un lieu culturel tendance et ses responsables sont furieux : ce choix politique risque de nuire à leur image d'indépendance.D'autres prennent ce changement de nom davantage sur le ton de l'humour. Comme un ravalement de façade auquel les partis nous ont habitué. "Pourquoi ne pas rebaptiser le CD&V Ancienne Belgique?", demande l'un : judicieux, même si les sociaux-chrétiens ne sont plus belgicains depuis la fin des années 1990. La palme de l'humour à ce journaliste qui propose de renommer Ecolo... "forêt nationale".Sur le fond, des libéraux s'amusent de voir l'homologue flamand du PS abandonner le nom de "socialiste", comme si cette appelation était en réalité désuète. On leur renvoie la monnaie de leur pièce: le Parti réformateur libéral (PRL), s'est bien renommé Mouvement réformateur (MR), à l'intiative de feu Daniel Ducarme au début du siècle. Rappelons tout de même qu'il voulait d'abord le baptiser Parti démocrate, mais qu'il a reculé en raison du diminutif de ce nom.

