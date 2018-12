Voici les supermarchés ouverts dimanche 30 et lundi 31 décembre

Les magasins des chaînes de supermarchés Delhaize, Carrefour et Colruyt seront, entre autres, ouverts les dimanche 30 et lundi 31 décembre, assurant des rayons accessibles aux nombreux citoyens désireux de préparer le dernier dîner festif de 2018. Ce sera également le cas des hypermarchés Cora et de la plupart des Lidl, avec des ouvertures exceptionnelles du dimanche à l'approche du réveillon de Nouvel An.