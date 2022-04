Les voitures de la police belge vont faire peau neuve. Exit le blanc et bleu, place au jaune (fluo) et bleu, en damier. Un changement de couleurs qui fait déjà polémique, pour diverses raisons.

La police belge est en voie d'adopter le marquage "Battenburg" sur ses véhicules, soit un quadrillage jaune et bleu, modèle déjà utilisé dans certains pays anglo-saxons. Ce nouveau look, déjà en vigueur à Anvers, est testé dans plusieurs zones de police du pays, dans le cadre d'un projet pilote. La police fédérale embrayera ensuite, comme l'explique la DH sur son site web.

Un changement de style qui ne fait pas que des heureux. Selon le syndicat national de police, (SLFP), contacté par la DH, la couleur initialement choisie était l'orange. C'est en tout cas ce qui figurait dans le projet de réforme des équipements de police, qui concerne également les nouveaux uniformes.

"Qu'on renouvelle le style, après 21 ans, c'était une évidence pour nous aussi, mais pas de cette manière", contextualise le syndicat. Mais, selon le SLFP, une commission spéciale avait clairement statué sur le fait que la couleur visible pour la gestion de la circulation était l'orange, qui répond aux normes européennes. Des préférences internes, notamment du chef de corps de la police d'Anvers, auraient fait pencher la balance en faveur de ce modèle "Battenburg" jaune et bleu. Le projet pilote, non-légal à ce stade selon le syndicat, pourrait également poser des problèmes de sécurité ou de légitimité d'intervention des forces de l'ordre.

