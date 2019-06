Ancien directeur du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Johan Leman a été le moteur du grand procès contre le Vlaams Blok au début du siècle . Comment voit-il la renaissance du Vlaams Belang, le parti qui est né des cendres du Blok? "Le Vlaams Belang n'a pas encore beaucoup changé."

"En 1991, les membres du Vlaams Blok tels que Filip Dewinter parlaient encore de tapis volants et de musulmans à dos de chameau", explique Johan Leman. "L'islam était encore inconnu de la plupart des Flamands et le Blok a averti que les Turcs et les Marocains allaient supprimer les emplois des Flamands qui travaillent dur. Personne ne connaît mieux les racines du Vlaams Blok/Belang que Johan Leman. Après ce premier dimanche noir, il a continué à suivre le parti de près. Leman a longtemps été chef de cabinet de Paula D'Hondt, Commissaire royal à l'Immigration, puis, en 1993, il a été nommé directeur du Centre pour l'égalité des chances et de la lutte contre le racisme. Il a été l'un des initiateurs du grand procès contre le Vlaams Blok en 2004. Ensuite, le parti s'est transformé en Vlaams Belang.

...