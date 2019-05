Comment les Belges imaginent-ils leurs vieux jours ? Jusqu'à quel âge pensent-il vivre, avec quel niveau de vie, dans quel logement, dans quel état d'esprit ? Le Vif/L'Express vous a sondés. Apparemment, atteindre le troisième âge effraie beaucoup. Pourtant, il n'y aurait pas (toujours) de quoi.

Il les commence toujours comme ça, ses cours, Stéphane Adam. " A votre avis, combien de seniors sont en dépression ? aime lancer le psychologue du vieillissement de l'ULiège. Combien souffrent de solitude ? Combien d'hommes de plus de 80 ans ont eu un rapport sexuel pénétratif au cours des derniers mois ? " En général, ses étudiants commencent à faire une drôle de tête. Et répondent systématiquement à côté, surestimant largement la part de dépressifs (30 et 50 %, alors qu'elle n'est " que " de 11 %) comme de solitaires et d'inactifs sexuels. Ainsi, les papys encore sexuellement actifs ne sont pas 14 %, mais bien 63 %. Juste pour info.

