Au MR, Sophie Wilmès, Mathieu Michel David Clarinval deviennent ministres.

Le gouvernement De Croo compte 15 ministres et 5 secrétaires d'État. La répartition des portefeuilles entre les sept partis de la Vivaldi est également connue.

Voici la liste des ministres du gouvernement d'Alexander De Croo et les compétences annoncées par leurs partis:

PS

Pierre-Yves Dermagne, est nommé vice-premier ministre, et ministre de l'Economie et du Travail.

Karine Lalieux, ministre des Pensions, de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et des personnes handicapées, en charge de Beliris.

Thomas Dermine, secrétaire d'État à la Relance et à la politique scientifique en charge du plan national d'investissement stratégique.

La Belgique aura par ailleurs une ministre socialiste de la Défense : Ludivine Dedonder qui sera la première femme à exercer cette fonction.

MR

Sophie Wilmès, vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions biculturelles.

David Clarinval, ministre des PME, des classes moyennes, des indépendants, de l'Agriculture et des affaires institutionnelles.

Mathieu Michel, secrétaire d'État à l'Agenda digital, au numérique, à la simplification administrative, à la protection de la vie privée et à la régie des bâtiments

Suite à la mise en place du Gouvernement Vivaldi, il m’a semblé indispensable de redéployer le @MR_officiel afin qu’il soit le plus efficace au service de nos concitoyens.

Merci à Sophie, David, Mathieu, Denis, Valérie et Françoise !

🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪 #PresidenceMR #fierdetreliberal pic.twitter.com/6uI5nAK5Bt — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) October 1, 2020

Ecolo

Georges Gilkinet, vice-premier ministre, ministre de la Mobilité.

Zakia Khattabi, ministre de l'Environnement et du Climat.

Sarah Schlitz, secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et du genre et de la diversité.

CD&V

Vincent Van Petegem, vice-premier ministre et ministre des Finances

Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur

Sammy Mahdi, secrétaire d'État à l'Asile et la migration

Open VLD

Alexander De Croo, Premier ministre

Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice et de la Mer du Nord

Eva De Bleeker, secrétaire d'État au Budget et des Consommateurs

sp.a

Frank Vandenbroucke, vice-premier ministre, ministre de la Santé publique et des Affaires sociales

Meryame Kitir, ministre de la Coopération au développement et à la politique de la ville

Groen

Petra De Sutter, vice-première ministre, ministre de l'Administration et des Entreprises publiques

Tinne Van der Straeten, ministre de l'Energie

Le gouvernement De Croo compte 15 ministres et 5 secrétaires d'État. La répartition des portefeuilles entre les sept partis de la Vivaldi est également connue.Voici la liste des ministres du gouvernement d'Alexander De Croo et les compétences annoncées par leurs partis:Pierre-Yves Dermagne, est nommé vice-premier ministre, et ministre de l'Economie et du Travail. Karine Lalieux, ministre des Pensions, de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et des personnes handicapées, en charge de Beliris. Thomas Dermine, secrétaire d'État à la Relance et à la politique scientifique en charge du plan national d'investissement stratégique. La Belgique aura par ailleurs une ministre socialiste de la Défense : Ludivine Dedonder qui sera la première femme à exercer cette fonction.Sophie Wilmès, vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions biculturelles.David Clarinval, ministre des PME, des classes moyennes, des indépendants, de l'Agriculture et des affaires institutionnelles.Mathieu Michel, secrétaire d'État à l'Agenda digital, au numérique, à la simplification administrative, à la protection de la vie privée et à la régie des bâtimentsGeorges Gilkinet, vice-premier ministre, ministre de la Mobilité. Zakia Khattabi, ministre de l'Environnement et du Climat.Sarah Schlitz, secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et du genre et de la diversité. Vincent Van Petegem, vice-premier ministre et ministre des Finances Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur Sammy Mahdi, secrétaire d'État à l'Asile et la migrationAlexander De Croo, Premier ministre Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice et de la Mer du Nord Eva De Bleeker, secrétaire d'État au Budget et des Consommateurs Frank Vandenbroucke, vice-premier ministre, ministre de la Santé publique et des Affaires sociales Meryame Kitir, ministre de la Coopération au développement et à la politique de la ville Petra De Sutter, vice-première ministre, ministre de l'Administration et des Entreprises publiques Tinne Van der Straeten, ministre de l'Energie