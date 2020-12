Vingt-six résidents de la maison de repos Hemelrijck, à Mol en province d'Anvers, sont morts depuis la visite de Saint-Nicolas au début du mois, indique mercredi la direction, qui affirme cependant que l'état d'autres personnes contaminées s'améliore.

La maison de repos, qui accueille 179 seniors, compte actuellement 85 cas positifs parmi les résidents et 40 du côté du personnel. Le Grand Saint qui a rendu visite à l'institution, testé positif par la suite et qui serait à l'origine du foyer, pourrait donc être un "super contaminateur".

Point positif toutefois: de plus en plus de personnes infectées semblent sur le chemin de la guérison. La séparation entre les résidents pourrait donc petit à petit être levée. "Nous entrapercevons le bout du tunnel, ce qui nous donne beaucoup d'espoir", commente la direction.

