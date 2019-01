Visa humanitaire: les rumeurs circulaient depuis des mois, Francken ne bronchait pas

La crise enfle. Il devient de plus en plus évident que les rumeurs et les avertissements concernant la fraude humanitaire aux visas circulaient depuis des mois. "Ils ont senti l'odeur du sang" proteste Francken, pendant que la N-VA prend ses aises sur des charbons ardents.