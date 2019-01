Violences au Nouvel An : appel à une concertation rapide entre pompiers et police de Molenbeek

La secrétaire d'Etat bruxelloise à la lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Cécile Jodogne, a réclamé jeudi une concertation "rapide" avec les zones de police bruxelloises afin de prévoir de nouveaux protocoles de coopération entre la police et le Siamu à la lumière des violences qui ont eu lieu pendant la nuit du Nouvel An à l'encontre des pompiers dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean.