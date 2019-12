Vétérinaires ruraux : la grande panique

Les lignes alimentaires bougent. Il y a la viande qu'on ne veut plus acheter, celle qu'on importe, celle qu'on préfère hachée... Et au milieu, les éleveurs wallons, totalement déstabilisés. La réaction des vétérinaires ruraux, solidaires, est elle aussi épidermique : " Dans cinq à dix ans, on aura tous disparu. " Tentative d'objectivation, pour garder la tête froide.

Benoît soigne une vache souffrant d'une fièvre de lait. A ses côtés, le fils de l'éleveur. © Gaëlle Henkens

Disparaîtra ? Disparaîtra pas ? Désolée de vous annoncer qu'il n'y aura pas ici de réponse en trois lettres - " oui " ou " non ". Une seule affirmation : tant que la Belgique produira des denrées d'origine animale (de la viande, du lait ou des oeufs), les vétérinaires ruraux resteront incontournables. Ils jouent un rôle central dans la chaîne de production alimentaire. Ils veillent sur la santé des animaux de rente et donc, indirectement, sur la santé de celles et ceux qui en mangent. C'est-à-dire tout le monde, moins les végans. Dès qu'on pose une fesse sur le siège passager d'une camionnette ou d'un SUV vétérinaire, pour aller de ferme en ferme, on entend la même rengaine. Quel avenir pour les vétérinaires responsables de bovins " viandeux " ?

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×