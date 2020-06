Le 8 décembre 2019 (thème : Où en est Paul Magnette ?), le 14 janvier 2018 (FGTB vs MR) et le 11 juin 2017 (L'avenir du PS). Plutôt dans un cadre de confrontation que d'action commune.

N'empêche : rien que sur RTL-TVi, dans C'est pas tous les jours dimanche, l'émission politique de Christophe Deborsu, Robert Vertenueil (comme président ou comme secrétaire- général de la FGTB) est apparu à trois reprises avec Georges-Louis Bouchez (celui-ci, comme président, comme délégué général ou comme conseiller communal MR). Avec, en bonus, le 2 septembre 2018, un face-à-face avec Denis Ducarme, ministre fédéral MR. De quoi nuancer la cause alléguée de son éviction, le 8 juin dernier, de la présidence du syndicat socialiste : l'interview croisée avec Bouchez, la semaine précédente, dans Le Soir et Sudpresse. Le fait que les deux s'y accordaient sur la nécessité d'un nouveau Pacte social et qu'une plus grande flexibilité de l'emploi y était évoquée semble plus pertinent à considérer, l'ensemble des instances décisionnelles (par statut) de la FGTB n'ayant pas été informées des positions défendues dans cet entretien et, qui plus est, y étant opposées.