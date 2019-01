Vert-bleu-orange, le futur axe politique gagnant?

En année électorale, janvier est traditionnellement un mois crucial, qui préfigure la confection des futures majorités. En 2014, par exemple, c'est le 20 de ce mois-là que Charles Michel et Wouter Beke, présidents du MR et du CD&V, avaient annoncé la constitution d'un axe commun, lors d'une interview conjointe. Ce lien s'était finalement avéré décisif quelques mois plus tard, pour créer la coalition suédoise fédérale liant CD&V, libéraux et N-VA. Cinq ans plus tard, le contexte n'a guère changé. " La relation de confiance entre Charles Michel et Wouter Beke est toujours aussi forte, autant que celle nous liant avec les libéraux flamands ", précise-t-on aujourd'hui au sommet du MR. Ce trio, dont le destin reste lié dans le cadre du gouvernement minoritaire en affaires courantes, est resté inébranlable, en dépit de la crise qui a fait chuter la suédoise, fin de l'année dernière. Et il compte bien rester l'épine dorsale de la future coalition fédérale, au lendemain des élections du 26 mai prochain. Reste à savoir avec qui...

