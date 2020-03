Selon La Libre Belgique, citant plusieurs sources, les deux partis pourraient s'allier autour des urgences liées à la crise du coronavirus.

La mission royale des présidents de la Chambre, Patrick Dewael (Open VLD), et du Sénat, Sabine Laruelle (MR), résussira-t-elle là où les autres ont échoué, en raison de la situation particulière vécue par notre pays? S'appuyant sur plusieurs sources, La Libre Belgique évoque la possible d'un gouvernement d'urgence au sein duquel on retrouverait les deux principales formations de chaque communauté, PS et N-VA.

La perspective est surprenante au vu du nombre de fois que le président du PS, Paul Magnette, a exprimé son refus de s'allier au parti nationalisre flamand. La crise exceptionnelle provoquée par le coronavirus pourrait changer la donne, tant elle nécessité des réactions sanitaires, mais aussi économiques.

Jeudi soir, après une longue négociation au sein du Conseil national de sécurité autour de la Première ministre, Sophie Wilmès (MR), les ministres-présidents flamand et wallon, Jan Jambon (N-VA) et Elio Di Rupo (PS), ont finalement pu s'entendre sur des mesures reforcées pour tenter de ralentir l'épidémie. Ce pragmatisme est-il celui qui permettra à notre pays d'avoir enfin un gouvernement de plein exercice?

La mission royale des présidents de la Chambre, Patrick Dewael (Open VLD), et du Sénat, Sabine Laruelle (MR), résussira-t-elle là où les autres ont échoué, en raison de la situation particulière vécue par notre pays? S'appuyant sur plusieurs sources, La Libre Belgique évoque la possible d'un gouvernement d'urgence au sein duquel on retrouverait les deux principales formations de chaque communauté, PS et N-VA.La perspective est surprenante au vu du nombre de fois que le président du PS, Paul Magnette, a exprimé son refus de s'allier au parti nationalisre flamand. La crise exceptionnelle provoquée par le coronavirus pourrait changer la donne, tant elle nécessité des réactions sanitaires, mais aussi économiques.Jeudi soir, après une longue négociation au sein du Conseil national de sécurité autour de la Première ministre, Sophie Wilmès (MR), les ministres-présidents flamand et wallon, Jan Jambon (N-VA) et Elio Di Rupo (PS), ont finalement pu s'entendre sur des mesures reforcées pour tenter de ralentir l'épidémie. Ce pragmatisme est-il celui qui permettra à notre pays d'avoir enfin un gouvernement de plein exercice?