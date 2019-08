Avec enthousiasme, passion ou sobriété, des auteurs évoquent leurs livres préférés. Ce qu'ils disent, et leur façon de le dire, peut être une façon de parler d'eux ou d'éclairer leur oeuvre personnelle. Et pour nous, c'est une façon comme une autre de donner envie de lire. Cette semaine : la romancière belge Véronique Janzyk.

Mais qu'est-ce que je fous là ? C'est pas possible, c'est pas la bonne rue : y a pas de numéros dans les 100 ! Pourtant, c'est la rue D. ! Alors ? Alors, au téléphone, l'auteure belge Véronique Janzyk comprend vite : je suis dans la rue D. mais il y a deux rues D. dans l'entité de Charleroi et... Et bien sûr, le spécialiste que je suis s'est arrêté dans la mauvaise commune. Pourtant, j'avais fait trois fois le tour. J'étais passé puis repassé devant le stade du Sporting, le Grand Hôpital. J'avais bien obéi à mon gps. Je trouvais ses ordres un peu bizarres mais c'est lui qui sait, hein. Mais là, franchement, je comprends pas. Je comprends jamais, en fait. Enfin bref, bravo, Johan, me dis-je (émoji pouce levé, émoji tête qui pleure de rire, émoji rouge de honte carrément : purée, je suis quand même dans ma ville natale, dites ! ).

...