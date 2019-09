"L'urgence, aujourd'hui, c'est de faire appliquer les recommandations de la commission Publifin", a affirmé lundi le chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie, Stéphane Hazée, alors que le deal conclu en mai dernier entre Nethys et le fonds américain Providence, resté secret jusqu'à vendredi dernier, suscite de nombreux remous.

Face à ce nouveau rebondissement, le cdH a demandé, lundi, la mise en place d'une nouvelle commission d'enquête parlementaire. "Je suis surpris de cette requête qui apparaît comme de la surenchère politique", a commenté M. Hazée. "Lundi matin, les différents groupes ont convenu que la commission des Pouvoirs locaux - dont la composition n'a été décidée qu'en fin daprès-midi lors d'une réunion du bureau élargi, ndlr - discute rapidement de ce dossier. Mais en fin de journée, on est déjà dans la demande suivante", a-t-il ajouté.

"Nous avons déjà eu une commission d'enquête, qui a abouti à des recommandations précises de nature à résoudre le problème qui se pose à nous aujourd'hui", a poursuivi Stéphane Hazée.

Pour le chef de file Ecolo au parlement wallon, "le gouvernement, désormais, doit prendre l'initiative d'entamer les procédures" qui permettront de remettre de l'ordre au sein de l'intercommunale. "Il faut respecter la législation qui prévoit une mise en demeure puis l'envoi d'un commissaire spécial du gouvernement", a encore affirmé Stéphane Hazée, dont les interventions lors de la commission Publifin sont restées dans les mémoires.

Lundi matin, le nouveau ministre des Pouvoirs locaux, le socialiste Pierre-Yves Dermagne, ne disait pas autre chose, affirmant notamment vouloir respecter la procédure et envoyer, dans un premier temps, une demande d'informations chez Enodia et Nethys. Il n'a ensuite pas souhaité réagir à la demande du cdH. Au terme du bureau élargi du parlement, on a appris que la commission des Pouvoirs locaux se réunira finalement jeudi après-midi, avec à son ordre du jour le dossier Nethys.