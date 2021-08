En 2021, le 24 décembre ne sera pas inclus dans les vacances d'hiver.

La rentrée scolaire se déroulera le mercredi 1er septembre 2021. Le calendrier des fériés et périodes de congés offre quelques surprises. Ainsi, la veille de Noël, le 24 décembre, tombe un vendredi, alors que les vacances d'hiver ne commencent que le lundi suivant. En revanche, il y aura un jour de plus à Pâques, puisque le lundi de Pâques, férié, se trouve en dehors des vacances de printemps.

Voici les congés et jours fériés prévus pour l'année scolaire:

Fête de la Communauté française: lundi 27 septembre 2021

Congé d'automne (Toussaint): du lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021

Commémoration du 11 novembre: jeudi 11 novembre 2021

Vacances d'hiver (Noël): du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022. A noter que le réveillon de Noël tombe avant les vacances d'hiver, il s'agit du dernier vendredi de cours avant le début des vacances. Le 1e janvier tombera un samedi.

Congé de détente (Carnaval): du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022

Vacances de printemps (Pâques): du lundi 4 avril au vendredi 15 avril 2022. A noter que le lundi de Pâques tombe en dehors des deux semaines de vacances. Il y aura donc un jour de congé supplémentaire: le lundi 18 avril.

La fête du 1er mai tombe un dimanche.

Le congé de l'Ascension: le jeudi 26 mai 2022

Le lundi de Pentecôte: le lundi 6 juin 2022

Les vacances d'été débutent le vendredi 1er juillet 2022.

La prochaine année scolaire commencera plus tôt, le 29 août 2022

