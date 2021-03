Une vaste opération de police contre le crime organisé était en cours mardi matin dans tout le pays, mobilisant plus de 1.500 policiers appuyés par des unités spéciales à travers tout le pays, a-t-on appris auprès du parquet fédéral.

Plus de 200 perquisitions étaient menées simultanément depuis 5h00 ce mardi matin. C'est "l'une des plus grandes opérations jamais organisées sur le territoire belge" en termes d'effectifs déployés, a expliqué à l'AFP un porte-parole du parquet fédéral. L'opération est pilotée par le parquet fédéral et le parquet d'Anvers.

Selon la RTBF, l'opération vise notamment des trafiquants de drogues, en particulier impliqués dans le trafic de la cocaïne, avec des ramifications internationales.

Le parquet fédéral n'a pas prévu de communiquer davantage, en attendant l'issue des perquisitions et une éventuelle conférence de presse envisagée mercredi matin à Bruxelles.

