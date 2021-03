Vaste opération antidrogue: le directeur de Sky Global inculpé aux États-Unis

Le directeur général de la société de communication Sky Global, maison-mère de Sky ECC, a été inculpé aux Etats-Unis pour avoir "participé sciemment et intentionnellement à une entreprise criminelle qui a facilité l'importation et la distribution transnationales de stupéfiants par le biais de la vente et service de dispositifs de communication cryptés", indique samedi un communiqué de presse du Bureau du procureur du district sud de Californie.

© Getty