Van Eyck, Rubens, Bruegel et... Bart De Wever

Dans sa note de négociation, Bart De Wever glorifie "nos maîtres flamands van Eyck, Rubens et Bruegel, connus dans le monde entier". Mais ces artistes, qui se revendiquaient, certes, flamands et avaient de profonds liens avec Bruges, Gand et la patrie du président de la N-VA, notamment, faisaient preuve d'une ouverture d'esprit qui n'a rien de commun avec la mentalité des nationalistes de la Flandre politique actuelle.

Rubens, né à Siegen, en Allemagne, en 1577, parlait six langues, dont le latin et l'italien. Il a séjourné huit ans en ...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×