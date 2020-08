L'année dernière, nous avons dû faire face à trois vagues de chaleur dans notre pays. Cette année, il faut attendre le mois d'août pour transpirer à grosses gouttes, bien que la pandémie de coronavirus rende cette vague de chaleur différente des autres années.

La climatisation est citée comme étant la cause du fait qu'un pays comme l'Iran a été le premier au monde à subir la deuxième vague du coronavirus. En raison de l'immense chaleur, beaucoup d'Iraniens avaient l'habitude de se réunir près de la climatisation pendant la journée, de la même manière que nous, en Occident, nous nous retrouvons autour de la cheminée en hiver.

Espaces confinés

La plupart des systèmes de climatisation n'utilisent pas l'air frais de l'extérieur, mais prennent leur air directement de l'intérieur. Leur utilisation n'est pas recommandée dans les zones communes où plusieurs personnes sont présentes, en particulier dans les espaces confinés.

Alors, comment garder la tête et la pièce au frais ? Si vous êtes seul dans la chambre, la climatisation n'est pas un problème.L'air conditionné n'est pas une bonne idée pendant une vague de chaleur, car elle permet de faire entrer l'air chaud de l'extérieur. Cependant, une bonne ventilation est essentielle en période de coronavirus. Comme il y a des indications que le coronavirus se propage dans l'air, une ventilation accrue peut réduire le risque d'infection. Il est donc important de peser les avantages d'un environnement frais et fermé par rapport aux avantages d'une bonne ventilation en période de coronavirus. Dans un premier temps, veillez à ce que les pièces se réchauffent le moins possible en fermant les rideaux. Ouvrez les fenêtres dès qu'il fait plus frais à l'extérieur qu'à l'intérieur.

