L'Institut royal météorologique a lancé ce vendredi une alerte rouge valable à partir de samedi dans la plupart des provinces en raison de la chaleur. Seules la province de Luxembourg (code orange) et la Côte (jaune) ont un niveau d'alerte plus bas. L'IRM s'attend à ce que les températures atteignent les 36 ou 37 degrés ce week-end à l'intérieur du pays.

Les mesures du code orange

Pour le code orange, l'IRM demande d'être prêts et suivez les conseils. A savoir: boire régulièrement, manger des aliments facilement digérables, s'habiller plus légèrement, passer la journée dans des endroits plus frais, garder les fenêtres et les portes fermées et surveiller son état de santé.

Que signifie concrètement le code rouge ?

Alors que le mercure dépassera les 35 degrés, le code rouge sera enclenché pour ce samedi et les jours suivants en raison de la chaleur extrême. À des températures aussi élevées, vous devez non seulement respecter les mesures en vigueur au code orange, mais aussi prendre des mesures pour vous mettre vous et les autres en sécurité. L'IRM demande également, si possible, de protéger vos biens personnels. Il faut donc boire beaucoup, maintenir un niveau de sel élevé, se reposer beaucoup, rester dans une pièce fraîche, utiliser des chiffons humides en cas de déshydratation et éviter les rayons directs du soleil.

