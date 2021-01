Ce mardi commence la campagne de vaccination massive dans les maisons de repos. Cependant, il y a trop peu de vaccins pour traiter, parallèlement, le personnel soignant. Une situation contre laquelle s'insurge un collectif de médecins, qui le fait savoir dans un courrier adressé au ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A).

Elie Cogan, vice-doyen de l'hôpital Erasme, est à l'origine de cette initiative rejointe par nombre de ses collègues mais aussi des experts désormais bien connus du public comme Leïla Belkhir et Yves Coppieters. L'Académie royale de médecine soutient également la démarche.

Les signataires rappellent au ministre de la Santé qu'ils sont en première ligne lors de cette seconde vague et qu'ils en craignent une troisième dans quelques semaines. Sans oublier l'apparition de nouveaux virus mutants. Ils soulignent que l'OMS recommande de donner la priorité de vaccination aux soignants à moyen et haut risque de contracter le Covid-19. "Cette approche permet à la fois de mieux veiller à la prise en charge des personnes atteintes de Covid grave mais aussi de préserver la qualité des soins pour les malades souffrant d'autres affections sérieuses".

Le collectif de médecins suggère de s'inspirer de la France et des Pays-Bas, deux pays où l'on vient de revoir l'ordre des priorités afin d'intégrer les soignants dès à présent.

