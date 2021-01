Les ministres de la Santé des différentes entités du pays se réunissent mercredi matin à propos de la liste des fonctions essentielles. Les personnes les exerçant doivent en effet être vaccinées contre le covid-19 immédiatement après le personnel soignant, selon la stratégie mise en place par la task force vaccination. Au fédéral, un comité restreint (kern) est également en cours.

Différentes professions ou fonctions seront vaccinées prioritairement, juste après le personnel soignant, car elles remplissent une fonction importante et entrent souvent en contact avec la population. Il s'agit par exemple de la police ou des pompiers. La possibilité de vacciner les enseignants dans ce contexte est aussi envisagée. La liste de ces fonctions essentielles n'est pas encore arrêtée.

Les ministres de la Santé des différentes entités du pays discutent dès lors de ce dossier mercredi matin, ont indiqué les cabinets des ministres fédéral et flamand. Il n'est cependant pas acquis que des décisions seront prises. Le suivi de la stratégie de vaccination est également à l'ordre du jour.

Dans le même temps, le gouvernement fédéral se réunit en kern. On y discute plan de relance ainsi que de la proposition des ministres de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture à propos des activités extra-scolaires pour les moins de 18 ans. Cette proposition doit ensuite être validée par un comité de concertation électronique, qui aurait lieu jeudi voire déjà mercredi.

Différentes professions ou fonctions seront vaccinées prioritairement, juste après le personnel soignant, car elles remplissent une fonction importante et entrent souvent en contact avec la population. Il s'agit par exemple de la police ou des pompiers. La possibilité de vacciner les enseignants dans ce contexte est aussi envisagée. La liste de ces fonctions essentielles n'est pas encore arrêtée. Les ministres de la Santé des différentes entités du pays discutent dès lors de ce dossier mercredi matin, ont indiqué les cabinets des ministres fédéral et flamand. Il n'est cependant pas acquis que des décisions seront prises. Le suivi de la stratégie de vaccination est également à l'ordre du jour. Dans le même temps, le gouvernement fédéral se réunit en kern. On y discute plan de relance ainsi que de la proposition des ministres de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture à propos des activités extra-scolaires pour les moins de 18 ans. Cette proposition doit ensuite être validée par un comité de concertation électronique, qui aurait lieu jeudi voire déjà mercredi.