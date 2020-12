Comme il n'y a pas encore assez de vaccins pour vacciner l'ensemble de la population belge, les autorités ont décidé d'immuniser d'abord les plus vulnérables. Les résidents et le personnel de maisons de repos viennent en tout premier, mais les habitants de résidences-services devront patienter jusqu'au printemps.

Aujourd'hui, seules les résidences-services hébergées dans les mêmes bâtiments que les centres de soins résidentiels sont concernées par la vaccination.

"Tout le monde a peur de mourir, mais paniquer n'aide pas non plus. J'ai vécu une autre guerre, j'ai eu de la mauvaise nourriture et toute la misère qui va avec. (...) J'espère que le vaccin arrivera le plus rapidement possible, mais si je dois attendre, je ne vais pas faire obstacle", confie Etienne Neirinck, 88 ans, au quotidien Het Nieuwsblad.

